Следователи проводят проверку
В Забайкальском крае проводится доследственная проверка по факту схода железнодорожного вагон-самосвала (думпкара) с рельс на станции Новая Чара.
По предварительным сведениям, сход одной колёсной пары вагона произошёл 6 октября после выгрузки отсева. В результате случившегося никто из прохожих и работников не пострадал. Задержек грузовых и пассажирских поездов не произошло.
- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
В Забайкалье с рельсов сошёл думпкар
Происшествия, Фото:
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