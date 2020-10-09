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В Забайкалье с рельсов сошёл думпкар

В Забайкалье с рельсов сошёл думпкар
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователи проводят проверку

В Забайкальском крае проводится доследственная проверка по факту схода железнодорожного вагон-самосвала (думпкара) с рельс на станции Новая Чара.

По предварительным сведениям, сход одной колёсной пары вагона произошёл 6 октября после выгрузки отсева. В результате случившегося никто из прохожих и работников не пострадал. Задержек грузовых и пассажирских поездов не произошло.

- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
сход с рельсов
 
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