В Забайкалье с рельсов сошёл думпкар

Следователи проводят проверку



В Забайкальском крае проводится доследственная проверка по факту схода железнодорожного вагон-самосвала (думпкара) с рельс на станции Новая Чара.



По предварительным сведениям, сход одной колёсной пары вагона произошёл 6 октября после выгрузки отсева. В результате случившегося никто из прохожих и работников не пострадал. Задержек грузовых и пассажирских поездов не произошло.



- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

