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В Бурятии внедорожник сбил ребёнка на велосипеде

В Бурятии внедорожник сбил ребёнка на велосипеде
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл в сумерках

Накануне в посёлке Усть-Баргузин произошло ДТП с юным велосипедистом, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В 18.30 часов 23-летняя девушка на внедорожнике Mitsubishi Pajero сбила 10-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. В результате ребёнок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

С начала года в Бурятии с участием велосипедистов зарегистрировано 33 ДТП, в которых один человек погиб и 36 ранены. В 20 авариях пострадали дети.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Прибайкальском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» в столкновении с «КамАЗом» погиб водитель «Рейсера». Всего же с начала года в республике произошло 109 ДТП с участием мототранспорта, в том числе 85 аварий с пострадавшими, в результате которых семь человек погибли и 89 ранены.

По обоим ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


ДТП велосипеды
 
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