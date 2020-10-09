В Иркутской области пропал житель Бурятии

Житель Бурятии уехал в соседний регион на заработки
23 августа 41-летний Баясхалан Дамбаев, уроженец села Дырестуй Джидинского района, отправился на заработки на попутных машинах в Иркутскую область и пропал. До исчезновения мужчина жил в Улан-Удэ.
Сейчас его поисками занимаются полицейские.
Приметы: азиатской внешности, рост около 175 см, на вид около 40 лет, среднего телосложения, волосы черные.
Был одет: футболка поло ярко-синего цвета, шорты синие, сумка светло-синего цвета (перекинута через плечо), тапочки резиновые черные.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении граждан просят незамедлительно сообщить в полицию Улан-Удэ по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(9025)32-89-58, 8(964)406-96-02, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).
По информации ГУ МВД по Иркутской области
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Происшествия, Фото:
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