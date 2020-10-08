Иркутяне устроили семейный наркобизнес в Астрахани

Происшествия, Фото: УМВД по Астраханской области

Наркотики они прятали в обёртку от карамелек



Трое жителей Иркутска, организовавшие семейный наркобизнес в Астрахани, предстанут перед судом. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Астраханской области.



В декабре 2019 года супруги из Иркутска прилетели в Астрахань для распространения запрещённых веществ. Впоследствии мужчина пригласил присоединиться к нелегальному семейному бизнесу своего брата. Брат из-за сокращения должности потерял работу и задолжал банку.



В съёмной квартире они втроём занимались расфасовкой полученной партии на разовые дозы. Их упаковывали в обёртки из-под карамели и прятали по закладкам.



- Объявления размещались на тематическом портале, который в настоящее время включен в Единый реестр запрещённых ресурсов. Оплата от наркопотребителей поступала на виртуальные счета электронных платёжных систем, зарегистрированные на имена третьих лиц, не осведомлённых о противоправных действиях. Полученные в виде криптовалюты доходы обвиняемые в дальнейшем конвертировали в рубли, - рассказала следователь по особо важным делам Елена Мельникова.



Иркутяне были задержаны при силовой поддержке бойцов полицейского спецназа «Гром». У них изъято около 220 граммов синтетического наркотика «скорость», а также ювелирные весы, упаковочный материал и смартфоны с координатами тайников.



По ходатайству следствия все фигуранты были заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.







