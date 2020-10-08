До этого они распивали спиртное
В январе 2020 года в Улан-Удэ в ходе застолья поссорились приятеля. Один нанёс другому два удара по лицу, после придавил упавшего друга коленом и вновь замахнулся кулаком в лицо.
Второй мужчина, в свою очередь, взял в руку нож и ударил им по левой ноге и животу приятеля.
Раненый выжил, но ему был причинён тяжкий вред здоровью.
Действия нападавшего были квалифицированы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Однако суд пришёл к выводу, что подсудимый нанёс ранение потерпевшему при превышении пределов необходимой обороны.
В итоге суд квалифицировал его действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое при превышении пределов необходимой обороны.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл признание вины, раскаяние, добровольное возмещение вреда потерпевшему, принесение извинений, отсутствие претензий со стороны потерпевшего. В качестве отягчающих наказание обстоятельств суд признал в действиях подсудимого рецидив преступлений.
Мужчине назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
- Удовлетворены исковые требования прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ, с осуждённого взыскано в пользу РФ в лице Бурятского территориального фонда обязательного медицинского страхования в счёт понесённых расходов, связанных с лечением потерпевшего, сумма в размере 62 000 рублей, - отметили в Железнодорожном районном суде.
Приговор вступил в законную силу.
Улан-удэнец во время драки с другом ударил его ножом
Происшествия, Фото:
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