 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 октября

07 октября

Популярное

Улан-удэнец во время драки с другом ударил его ножом

Улан-удэнец во время драки с другом ударил его ножом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
До этого они распивали спиртное

В январе 2020 года в Улан-Удэ в ходе застолья поссорились приятеля. Один нанёс другому два удара по лицу, после придавил упавшего друга коленом и вновь замахнулся кулаком в лицо.

Второй мужчина, в свою очередь, взял в руку нож и ударил им по левой ноге и животу приятеля.

Раненый выжил, но ему был причинён тяжкий вред здоровью.

Действия нападавшего были квалифицированы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Однако суд пришёл к выводу, что подсудимый нанёс ранение потерпевшему при превышении пределов необходимой обороны.

В итоге суд квалифицировал его действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое при превышении пределов необходимой обороны.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл признание вины, раскаяние, добровольное возмещение вреда потерпевшему, принесение извинений, отсутствие претензий со стороны потерпевшего. В качестве отягчающих наказание обстоятельств суд признал в действиях подсудимого рецидив преступлений.

Мужчине назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

- Удовлетворены исковые требования прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ, с осуждённого взыскано в пользу РФ в лице Бурятского территориального фонда обязательного медицинского страхования в счёт понесённых расходов, связанных с лечением потерпевшего, сумма в размере 62 000 рублей, - отметили в Железнодорожном районном суде.

Приговор вступил в законную силу.
причинение тяжкого вреда здоровью
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутяне устроили семейный наркобизнес в Астрахани
Иркутяне устроили семейный наркобизнес в Астрахани
Происшествия, 08.10.2020
Наркотики они прятали в обёртку от карамелек
В Улан-Удэ бесследно пропала 24-летняя девушка
В Улан-Удэ бесследно пропала 24-летняя девушка
Происшествия, 08.10.2020
Она вышла из такси, и её больше не видели
В Бурятии устроили погоню за пьяным водителем
В Бурятии устроили погоню за пьяным водителем
Происшествия, 08.10.2020
О том, что пьяный мужчина сел за руль, сообщили очевидцы
В Бурятии смертельное ДТП с мотоциклистом попало на видео
В Бурятии смертельное ДТП с мотоциклистом попало на видео
Происшествия, 08.10.2020
Мотоциклист погиб в столкновении с «КамАЗом»
Квартиру улан-удэнки обчистили, пока она была на работе
Квартиру улан-удэнки обчистили, пока она была на работе
Происшествия, 08.10.2020
Вора нашли по отпечаткам пальцев на окне
В Улан-Удэ карманник пользовался тряской в автобусе
В Улан-Удэ карманник пользовался тряской в автобусе
Происшествия, 08.10.2020
Серийный карманник попался на очередных кражах
В Бурятии изъяли более 95 кг марихуаны
В Бурятии изъяли более 95 кг марихуаны
Происшествия, 08.10.2020
Озвучены итоги операции «Мак»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^