Улан-удэнец во время драки с другом ударил его ножом

До этого они распивали спиртное



В январе 2020 года в Улан-Удэ в ходе застолья поссорились приятеля. Один нанёс другому два удара по лицу, после придавил упавшего друга коленом и вновь замахнулся кулаком в лицо.



Второй мужчина, в свою очередь, взял в руку нож и ударил им по левой ноге и животу приятеля.



Раненый выжил, но ему был причинён тяжкий вред здоровью.



Действия нападавшего были квалифицированы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Однако суд пришёл к выводу, что подсудимый нанёс ранение потерпевшему при превышении пределов необходимой обороны.



В итоге суд квалифицировал его действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое при превышении пределов необходимой обороны.



В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл признание вины, раскаяние, добровольное возмещение вреда потерпевшему, принесение извинений, отсутствие претензий со стороны потерпевшего. В качестве отягчающих наказание обстоятельств суд признал в действиях подсудимого рецидив преступлений.



Мужчине назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



- Удовлетворены исковые требования прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ, с осуждённого взыскано в пользу РФ в лице Бурятского территориального фонда обязательного медицинского страхования в счёт понесённых расходов, связанных с лечением потерпевшего, сумма в размере 62 000 рублей, - отметили в Железнодорожном районном суде.



Приговор вступил в законную силу.

