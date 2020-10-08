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Неизвестный, заглядывавший в окна, жутко напугал жительницу Бурятии

Неизвестный, заглядывавший в окна, жутко напугал жительницу Бурятии
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Женщина срочно вызвала полицию

Жительница Гусиноозёрска поблагодарила росгвардейцев за помощь

Ночью 2 октября женщина проснулась от посторонних звуков во дворе и увидела, как в окно заглядывает незнакомый мужчина. Испугавшись, она позвонила в отдел полиции. Спустя несколько минут к дому подъехал наряд вневедомственной охраны.

Росгвардейцы успокоили испуганную женщину и предложили вызвать «скорую помощь», однако та отказалась. Затем сотрудники тщательно обследовали дом и прилегающую территорию и оставались с пенсионеркой до приезда участкового уполномоченного полиции.

Со слов женщины, накануне вечером лаяла собака, но она не придала этому значения. Чтобы обезопасить себя, пожилая женщина, проживающая одна, решила подключить «мобильный телохранитель» - кнопку тревожной сигнализации, установленную в сотовом телефоне.

А спустя пару дней написала в адрес управления Росгвардии Бурятии письмо с благодарностью сотрудникам группы задержания отделения вневедомственной охраны по Селенгинскому району – прапорщику полиции Ошоржапу Намсараеву и старшему сержанту полиции Виктору Чагдурову:

«Спасибо огромное Вам и Вашим подчиненным за такое образцовое исполнение своих обязанностей и человеческое отношение!»
Росгвардия
 
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