Неизвестный, заглядывавший в окна, жутко напугал жительницу Бурятии

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Женщина срочно вызвала полицию



Жительница Гусиноозёрска поблагодарила росгвардейцев за помощь



Ночью 2 октября женщина проснулась от посторонних звуков во дворе и увидела, как в окно заглядывает незнакомый мужчина. Испугавшись, она позвонила в отдел полиции. Спустя несколько минут к дому подъехал наряд вневедомственной охраны.



Росгвардейцы успокоили испуганную женщину и предложили вызвать «скорую помощь», однако та отказалась. Затем сотрудники тщательно обследовали дом и прилегающую территорию и оставались с пенсионеркой до приезда участкового уполномоченного полиции.



Со слов женщины, накануне вечером лаяла собака, но она не придала этому значения. Чтобы обезопасить себя, пожилая женщина, проживающая одна, решила подключить «мобильный телохранитель» - кнопку тревожной сигнализации, установленную в сотовом телефоне.



А спустя пару дней написала в адрес управления Росгвардии Бурятии письмо с благодарностью сотрудникам группы задержания отделения вневедомственной охраны по Селенгинскому району – прапорщику полиции Ошоржапу Намсараеву и старшему сержанту полиции Виктору Чагдурову:



«Спасибо огромное Вам и Вашим подчиненным за такое образцовое исполнение своих обязанностей и человеческое отношение!»

