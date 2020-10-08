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Житель Бурятии сломал рёбра мужчине

Житель Бурятии сломал рёбра мужчине
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он получил условный срок

Житель Бурятии в начале октября 2019 года вечером в общественном месте поссорился с мужчиной. Он напал на него, причинив множественные закрытые переломы ребер.

Нападавший признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Он был осуждён к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

- Гражданин обжаловал приговор, указав в апелляционной жалобе о несоответствии фактических обстоятельств уголовного дела, установленных судом первой инстанции. Судом апелляционной инстанции доводы жалобы признаны необоснованными, приговор суда оставлен без изменения, - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Приговор Иволгинского районного суда вступил в законную силу.

Это первая судимость агрессивного мужчины.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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