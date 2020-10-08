Житель Бурятии сломал рёбра мужчине

Он получил условный срок



Житель Бурятии в начале октября 2019 года вечером в общественном месте поссорился с мужчиной. Он напал на него, причинив множественные закрытые переломы ребер.



Нападавший признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Он был осуждён к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.



- Гражданин обжаловал приговор, указав в апелляционной жалобе о несоответствии фактических обстоятельств уголовного дела, установленных судом первой инстанции. Судом апелляционной инстанции доводы жалобы признаны необоснованными, приговор суда оставлен без изменения, - сообщили в Верховном суде Бурятии.



Приговор Иволгинского районного суда вступил в законную силу.



Это первая судимость агрессивного мужчины.

