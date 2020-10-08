О том, что пьяный мужчина сел за руль, сообщили очевидцы
Вчера днём в Заиграевском районе Бурятии сотрудникам Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что около магазина в посёлке Онохой пятерых пьяных людей ездят на автомобиле. К месту выехал наряд ДПС, однако при виде полицейских водитель «Тойота Спринтер» попытался скрыться.
- Игнорируя требования сотрудников ГИБДД об остановке, мужчина продолжил движение по улицам населенного пункта. К задержанию нарушителя был подключен наряд Росгвардии. Совместными силами иномарка была блокирована, - сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
За рулём машины сидел 33-летний местный житель. При задержании нетрезвый мужчина вёл себя агрессивно. Выяснилось, что он не имеет водительских прав. Результат освидетельствования составил 0.94 мг/л.
Сотрудники ГИБДД оформили административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Автомобиль нарушителя помещён на штрафстоянку, уточнили в республиканском МВД.
Всего с начала года в Заиграевском районе сотрудники ГИБДД задержали и отстранили от права управления автомобилем 160 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В том числе и по сообщениям очевидцев.
В Бурятии устроили погоню за пьяным водителем
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
О том, что пьяный мужчина сел за руль, сообщили очевидцы
Мотоциклист погиб в столкновении с «КамАЗом»
Пожарные нашли тело на кухне
Пожар произошёл, когда все спали
Вора нашли по отпечаткам пальцев на окне
Серийный карманник попался на очередных кражах
Оно произошло на севере
Украденное нашли в кладовке
Озвучены итоги операции «Мак»
Водитель во время погони хаотично двигался по всей проезжей части
Возгорание началось ночью
Огонь на стайку перекинулся с сарая
Наркобизнесом они занимались с начала 2020 года
Следователи выясняют обстоятельства инцидента в магазине
Брошенную машину и поваленный столб обнаружили ранним утром