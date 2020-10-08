 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 октября

07 октября

Популярное

В Бурятии устроили погоню за пьяным водителем

В Бурятии устроили погоню за пьяным водителем
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
О том, что пьяный мужчина сел за руль, сообщили очевидцы

Вчера днём в Заиграевском районе Бурятии сотрудникам Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что около магазина в посёлке Онохой пятерых пьяных людей ездят на автомобиле. К месту выехал наряд ДПС, однако при виде полицейских водитель «Тойота Спринтер» попытался скрыться.

- Игнорируя требования сотрудников ГИБДД об остановке, мужчина продолжил движение по улицам населенного пункта. К задержанию нарушителя был подключен наряд Росгвардии. Совместными силами иномарка была блокирована, - сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

За рулём машины сидел 33-летний местный житель. При задержании нетрезвый мужчина вёл себя агрессивно. Выяснилось, что он не имеет водительских прав. Результат освидетельствования составил 0.94 мг/л.

Сотрудники ГИБДД оформили административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Автомобиль нарушителя помещён на штрафстоянку, уточнили в республиканском МВД.

Всего с начала года в Заиграевском районе сотрудники ГИБДД задержали и отстранили от права управления автомобилем 160 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В том числе и по сообщениям очевидцев.


водители алкогольное опьянение ГИБДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии устроили погоню за пьяным водителем
В Бурятии устроили погоню за пьяным водителем
Происшествия, 08.10.2020
О том, что пьяный мужчина сел за руль, сообщили очевидцы
В Бурятии смертельное ДТП с мотоциклистом попало на видео
В Бурятии смертельное ДТП с мотоциклистом попало на видео
Происшествия, 08.10.2020
Мотоциклист погиб в столкновении с «КамАЗом»
Квартиру улан-удэнки обчистили, пока она была на работе
Квартиру улан-удэнки обчистили, пока она была на работе
Происшествия, 08.10.2020
Вора нашли по отпечаткам пальцев на окне
В Улан-Удэ карманник пользовался тряской в автобусе
В Улан-Удэ карманник пользовался тряской в автобусе
Происшествия, 08.10.2020
Серийный карманник попался на очередных кражах
В Бурятии изъяли более 95 кг марихуаны
В Бурятии изъяли более 95 кг марихуаны
Происшествия, 08.10.2020
Озвучены итоги операции «Мак»
В Иркутской области устроили погоню за водителем без прав
Происшествия, 08.10.2020
Водитель во время погони хаотично двигался по всей проезжей части
В Бурятии подожгли крышу дома
В Бурятии подожгли крышу дома
Происшествия, 08.10.2020
Возгорание началось ночью
В Бурятии на пожаре погибли куры
В Бурятии на пожаре погибли куры
Происшествия, 08.10.2020
Огонь на стайку перекинулся с сарая
В Иркутской области семейная пара продавала героин
Происшествия, 08.10.2020
Наркобизнесом они занимались с начала 2020 года
В Иркутске девушка-подросток ударила полицейского
В Иркутске девушка-подросток ударила полицейского
Происшествия, 08.10.2020
Следователи выясняют обстоятельства инцидента в магазине
В Улан-Удэ водитель сбил электроопору и сбежал
В Улан-Удэ водитель сбил электроопору и сбежал
Происшествия, 08.10.2020
Брошенную машину и поваленный столб обнаружили ранним утром

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^