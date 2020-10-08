В Бурятии устроили погоню за пьяным водителем

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

О том, что пьяный мужчина сел за руль, сообщили очевидцы



Вчера днём в Заиграевском районе Бурятии сотрудникам Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что около магазина в посёлке Онохой пятерых пьяных людей ездят на автомобиле. К месту выехал наряд ДПС, однако при виде полицейских водитель «Тойота Спринтер» попытался скрыться.



- Игнорируя требования сотрудников ГИБДД об остановке, мужчина продолжил движение по улицам населенного пункта. К задержанию нарушителя был подключен наряд Росгвардии. Совместными силами иномарка была блокирована, - сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



За рулём машины сидел 33-летний местный житель. При задержании нетрезвый мужчина вёл себя агрессивно. Выяснилось, что он не имеет водительских прав. Результат освидетельствования составил 0.94 мг/л.



Сотрудники ГИБДД оформили административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Автомобиль нарушителя помещён на штрафстоянку, уточнили в республиканском МВД.



Всего с начала года в Заиграевском районе сотрудники ГИБДД задержали и отстранили от права управления автомобилем 160 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В том числе и по сообщениям очевидцев.





