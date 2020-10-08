В Бурятии смертельное ДТП с мотоциклистом попало на видео

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего сегодня утром в Прибайкальском районе Бурятии.
По предварительным данным, около девяти часов утра на 384 км федеральной трассы «Байкал», в районе станции Таловка, столкнулись «КамАЗ» под управлением 50-летнего водителя и мотоцикл, на котором ехал 56-летний мужчина. В результате ДТП мотоциклист получил смертельную травму.
- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются подробности произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 7 октября, в ДТП в Заиграево пострадал байкер.
До этого смертельное ДТП с мотоциклистом было зафиксировано в конце сентября в Джидинском районе. Водитель погиб, опрокинув свой «Рейсер».