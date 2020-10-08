Пожарные нашли тело на кухне
Сегодня ночью в двухквартирном жилом доме в городе Тайшет Иркутской области произошёл пожар. Огнём была охвачена кровля дома по всей площади, а одна из квартир горела внутри. Пожар начался в трёхкомнатной квартире.
По словам соседей, в помещении находились люди. Звено газодымозащитной службы на полу в кухне обнаружило погибшую женщину.
Сожитель 52-летней погибшей женщины рассказал, что во время пожара он находился в квартире. Проснувшись от запаха дыма, мужчина встал и выбежал во двор. Вернуться за женщиной не смог из-за того, что дом был охвачен огнём.
- На месте пожара работали три пожарных расчёта. Открытый огонь был потушен спустя 15 минут. В результате пожара уничтожена кровля двухквартирного жилого дома на площади 120 квадратных метров, надворные постройки. Произошло обрушение перекрытия. В соседней квартире, которую спасли от огня, повреждены стены. Общая площадь пожара составила 176 квадратных метров, - рассказал заместитель начальника Тайшетского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Ручкин.
Дознаватели установили, что причиной могло послужить короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Житель Иркутской области не успел спасти сожительницу на пожаре
Происшествия, Фото:
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