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В Иркутской области из пятиэтажки спасли шесть человек

В Иркутской области из пятиэтажки спасли шесть человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл, когда все спали

Сегодня, 8 октября в 3:40 ночи произошёл пожар в панельном пятиэтажном доме в посёлке Чистые Ключи Иркутской области. К месту пожара были направлены три пожарных расчёта, автолестница и две автоцистерны.

Очаг пожара был в одной из комнат четырёхкомнатной квартиры, расположенной на четвёртом этаже. Когда пожарные прибыли на место, из окон шёл густой чёрный дым, подъезд был сильно задымлён.

- Хозяин квартиры находился на месте пожара, он не пострадал. Многие жильцы в это время, конечно, спали. Мы в составе звена газодымозащитной службы приступили к спасению людей с верхних этажей, где стоял густой дым. С помощью специальных спасательных устройств по лестничным маршам были спасены пятеро человек. Ещё одного человека сняли по автолестнице из окна квартиры на пятом этаже. Стучали в двери нижних этажей, будили жильцов, проверяли расположенные рядом квартиры. Пострадавших нет, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №6 Дмитрий Андреев

Через 10 минут открытый огонь был потушен, спустя час ликвидированы последствия пожара.

В комнате уничтожены личные вещи и мебель на площади 12 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки ликвидировано 12 пожаров, семь из них потушили ночью.
пожар
 
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