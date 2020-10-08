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Квартиру улан-удэнки обчистили, пока она была на работе

Квартиру улан-удэнки обчистили, пока она была на работе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вора нашли по отпечаткам пальцев на окне

5 октября в отдел полиции №2 Улан-Удэ поступило заявление о краже от 55-летней местной жительницы. Пока она находилась на работе, неизвестный, отжав стеклопакет, проник в её квартиру и вынес бытовую технику. Ущерб составил около 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Эксперт-криминалист с рамы окна снял отпечатки пальцев. Так была установлена его личность. Им оказался 24-летний горожанин, в мае освободившийся из колонии. В исправительном учреждении он отбывал наказание за наркопреступление. Ранее был также неоднократно судим за кражи.

Сотрудники уголовного розыска выяснили адрес проживания подозреваемого – неподалёку от места квартирной кражи - и задержали его. Украденные у женщины телевизор и утюг он успел продать. Из скупки полицейские изъяли утюг.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Также в настоящее время в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью в Баргузинском районе.



кража
 
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