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В Улан-Удэ карманник пользовался тряской в автобусе

В Улан-Удэ карманник пользовался тряской в автобусе
Происшествия, 
Серийный карманник попался на очередных кражах

Полицейские задержали подозреваемого в карманных кражах в транспорте Улан-Удэ. Задержанному 29 лет, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

23 августа молодой человек в маршрутном автобусе украл телефон у 54-летней женщины. Она, рассчитываясь за проезд, оставила без внимания перекинутую через плечо сумку.

2 октября он завладел гаджетом другой пассажирки, якобы случайно облокотившись на неё от тряски в автобусе.

Вору повезло, так как сумки владелиц имущества не были застегнуты. Общая сумма ущерба составила более 31 тысячи рублей.

Ранее задержанный был судим неоднократно судим за серии карманных краж и даже отбывал наказание в местах лишения свободы.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража».
кража
 
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