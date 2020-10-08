В Улан-Удэ карманник пользовался тряской в автобусе

Серийный карманник попался на очередных кражах



Полицейские задержали подозреваемого в карманных кражах в транспорте Улан-Удэ. Задержанному 29 лет, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



23 августа молодой человек в маршрутном автобусе украл телефон у 54-летней женщины. Она, рассчитываясь за проезд, оставила без внимания перекинутую через плечо сумку.



2 октября он завладел гаджетом другой пассажирки, якобы случайно облокотившись на неё от тряски в автобусе.



Вору повезло, так как сумки владелиц имущества не были застегнуты. Общая сумма ущерба составила более 31 тысячи рублей.



Ранее задержанный был судим неоднократно судим за серии карманных краж и даже отбывал наказание в местах лишения свободы.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража».

