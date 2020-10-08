Серийный карманник попался на очередных кражах
Полицейские задержали подозреваемого в карманных кражах в транспорте Улан-Удэ. Задержанному 29 лет, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
23 августа молодой человек в маршрутном автобусе украл телефон у 54-летней женщины. Она, рассчитываясь за проезд, оставила без внимания перекинутую через плечо сумку.
2 октября он завладел гаджетом другой пассажирки, якобы случайно облокотившись на неё от тряски в автобусе.
Вору повезло, так как сумки владелиц имущества не были застегнуты. Общая сумма ущерба составила более 31 тысячи рублей.
Ранее задержанный был судим неоднократно судим за серии карманных краж и даже отбывал наказание в местах лишения свободы.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража».
В Улан-Удэ карманник пользовался тряской в автобусе
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожарные нашли тело на кухне
Пожар произошёл, когда все спали
Вора нашли по отпечаткам пальцев на окне
Серийный карманник попался на очередных кражах
Оно произошло на севере
Украденное нашли в кладовке
Озвучены итоги операции «Мак»
Водитель во время погони хаотично двигался по всей проезжей части
Возгорание началось ночью
Огонь на стайку перекинулся с сарая
Наркобизнесом они занимались с начала 2020 года
Следователи выясняют обстоятельства инцидента в магазине
Брошенную машину и поваленный столб обнаружили ранним утром
Возбуждено уголовное дело на предпринимателя-контрабандиста
Взлетевшие темпы заболеваемости коронавирусом пока не удаётся снизить