Оно произошло на севере
Землетрясение магнитудой 3 произошло на территории Северо-Байкальского района Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
Согласно оперативным данным, подземный толчок был зафиксирован в среду в 22:49 по местному времени с эпицентром в труднодоступной горно-таежной местности в 150 км от озера Байкал, и в 29 км юго-западнее станции Новый Уоян Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 22 сентября в Иркутской области произошло землетрясение, которое ощутили также жители Бурятии. Сейсмособытие взволновало жителей обоих регионов. Перепуганные люди звонили в МЧС, за три часа поступило более 1,5 тысяч звонков.
Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано Бурятии
Происшествия, Фото:
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