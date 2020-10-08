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Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано Бурятии

Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано Бурятии
Происшествия,  Фото:www.seis-bykl.ru
Оно произошло на севере

Землетрясение магнитудой 3 произошло на территории Северо-Байкальского района Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, подземный толчок был зафиксирован в среду в 22:49 по местному времени с эпицентром в труднодоступной горно-таежной местности в 150 км от озера Байкал, и в 29 км юго-западнее станции Новый Уоян Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 22 сентября в Иркутской области произошло землетрясение, которое ощутили также жители Бурятии. Сейсмособытие взволновало жителей обоих регионов. Перепуганные люди звонили в МЧС, за три часа поступило более 1,5 тысяч звонков.
землетрясение
 
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