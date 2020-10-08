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В Бурятии росгвардейцы поймали похитителя велосипеда

В Бурятии росгвардейцы поймали похитителя велосипеда
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Украденное нашли в кладовке

В Баргузинском районе Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в краже велосипеда

Велосипед украли из ограды дома жителя посёлка Баргузин. Потерпевший написал заявление в полицию и оценил ущерб в восемь тысяч рублей.

- В ходе несения службы на маршруте патрулирования поступила оперативная информация о примерном нахождение краденого велосипеда. Прибыв по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны в кладовке обнаружили украденное, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный – ранее судимый местный житель – был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».
кража велосипеды Росгвардия
 
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