В Бурятии изъяли более 95 кг марихуаны

Озвучены итоги операции «Мак»
Полиция подвела итоги операции «Мак-2020», которая прошла в Бурятии в четыре этапа, с июня по сентябрь. По итогам операции было уничтожено 360 очагов произрастания дикорастущей конопли на общей площади 1 194 га, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Вынесено 372 предписания в адрес землепользователей и землевладельцев об уничтожении наркосодержащего растения. В связи с неисполнением данных предписаний к административной ответственности по ст. 10.5 КоАП РФ привлечено 15 граждан. В том числе восемь протоколов составлены в отношении глав сельских поселений. Сумма штрафов составила 36,5 тысяч рублей.
За время операции выявлено 181 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения. Связаны они, в основном, с приобретением и хранением запрещённых веществ.
В числе выявленных также два факта сбыта наркотических средств, три факта культивирования наркосодержащих растений (как опийного мака, так и конопли), один факт содержания наркопритона.
Так, 15 августа полицейские и сотрудники Росгвардии изъяли около 39 килограммов марихуаны в Курумканском районе. 15 полимерных мешков обнаружены в багажнике и салоне автомобиля, водитель и пассажиры которого были задержаны в результате погони.
Поздним вечером 13 августа сотрудники ДПС неподалеку от Нурселения задержали двух жителей Кабанского района. У молодых людей 27 и 28 лет изъято около шести килограммов наркотика каннабисной группы. Аналогичное преступление выявлено 18 сентября на федеральной трассе «Улан-Удэ-Кяхта», в районе того же населённого пункта. Около 4,5 килограммов марихуаны обнаружено у двоих 15-летних улан-удэнцев.
10 сентября в Улан-Удэ сотрудники управления наркоконтроля с гашишем весом более 111 граммов задержали 30-летнего горожанина.
В целом в период проведения операции «Мак» из незаконного оборота изъято более 85 килограммов марихуаны, почти полкилограмма гашиша, 230 граммов гашишного масла, 25 килограммов наркосодержащих растений либо их частей.
К административной ответственности за употребление запрещённых веществ (ст. 6.9 КоАП РФ) привлечены 154 гражданина.
В Бурятии изъяли более 95 кг марихуаны
Происшествия, Фото:
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