В Бурятии на пожаре погибли куры









Утром 8 октября в селе Иволгинск в Бурятии загорелся сарай. На момент прибытия пожарных строение горело полностью, огонь перешёл на расположенную рядом стайку, где жили куры. Также существовала угроза распространения огня на жилой дом, расположенный в двух метрах от стайки.Пожарные встали на защиту жилого дома и начали тушить стайку. Полностью пожар был ликвидирован через 23 минуты.Сарай сгорел полностью, повреждена крыша и наружная стена стайки. В дыму погибли 10 птиц, ещё 11 остались живы.Перехода огня на жилой дом пожарные не допустили.Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки в сарае, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.