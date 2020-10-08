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В Бурятии на пожаре погибли куры

В Бурятии на пожаре погибли куры
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Огонь на стайку перекинулся с сарая

Утром 8 октября в селе Иволгинск в Бурятии загорелся сарай. На момент прибытия пожарных строение горело полностью, огонь перешёл на расположенную рядом стайку, где жили куры. Также существовала угроза распространения огня на жилой дом, расположенный в двух метрах от стайки.

Пожарные встали на защиту жилого дома и начали тушить стайку. Полностью пожар был ликвидирован через 23 минуты.

Сарай сгорел полностью, повреждена крыша и наружная стена стайки. В дыму погибли 10 птиц, ещё 11 остались живы.

Перехода огня на жилой дом пожарные не допустили.

Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки в сарае, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



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