В Иркутске девушка-подросток ударила полицейского

Следователи выясняют обстоятельства инцидента в магазине



В Иркутске следователи Следственного комитета выясняют обстоятельства инцидента в магазине одежды в 130-м квартале.



По предварительным данным, 7 октября трое подростков украли одежду в этом магазине. При задержании одна из девушек оказала сопротивление и ударила сотрудника полиции по лицу.



- По факту применения насилия в отношении сотрудника полиции начата доследственная проверка. Следователи дадут правовую оценку правомерности действий сотрудников органов внутренних дел в отношении несовершеннолетней. Выясняются все обстоятельства инцидента, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

