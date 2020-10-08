В Иркутске девушка-подросток ударила полицейского

Следователи выясняют обстоятельства инцидента в магазине
В Иркутске следователи Следственного комитета выясняют обстоятельства инцидента в магазине одежды в 130-м квартале.
По предварительным данным, 7 октября трое подростков украли одежду в этом магазине. При задержании одна из девушек оказала сопротивление и ударила сотрудника полиции по лицу.
- По факту применения насилия в отношении сотрудника полиции начата доследственная проверка. Следователи дадут правовую оценку правомерности действий сотрудников органов внутренних дел в отношении несовершеннолетней. Выясняются все обстоятельства инцидента, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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