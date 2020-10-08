Возбуждено уголовное дело на предпринимателя-контрабандиста
Контрабанду лесоматериалов выявили бурятские таможенники совместно с сотрудниками управления ФСБ. Объём незаконно вывезенных в Китай пиломатериалов составил около 168 кубометров, общая стоимость – 1,88 млн рублей, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
- Стратегически важные ресурсы – пиломатериалы из сосны сибирской кедровой – злоумышленники вывезли, указав в таможенных декларациях недостоверные сведения о происхождении товара и его производителе. В качестве изготовителя и поставщика пиломатериалов использовалась фирма, которая фактически заготовкой и реализацией не занималась, - сообщил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынова.
На руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере». Проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств преступления.
Данное преступление относится к категории тяжких, максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.
В Бурятии выявили контрабанду леса почти на два миллиона
Происшествия, Фото:
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