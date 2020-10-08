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В Бурятии в ДТП пострадал байкер

В Бурятии в ДТП пострадал байкер
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В Бурятии зафиксирована 108-я по счёту авария с мотоциклистами

Накануне, 7 октября, около 11 часов в посёлке Заиграево в Бурятии в ДТП попал 40-летний мужчина на мотоцикле «Ямаха».

- Водитель мотоцикла, следуя по улице Серова, совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «Дацун» под управлением водителя 1995 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате мотоциклист с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

Всего же с начала года в Бурятии произошло 108 ДТП с участием мототранспорта, в том числе 84 аварии с пострадавшими. Шесть человек погибли, ещё 89 были травмированы.

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 октября 21-летний парень на ВАЗе врезался в электроопору.



ДТП мотоциклисты
 
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