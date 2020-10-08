В Бурятии зафиксирована 108-я по счёту авария с мотоциклистами
Накануне, 7 октября, около 11 часов в посёлке Заиграево в Бурятии в ДТП попал 40-летний мужчина на мотоцикле «Ямаха».
- Водитель мотоцикла, следуя по улице Серова, совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «Дацун» под управлением водителя 1995 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате мотоциклист с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.
Всего же с начала года в Бурятии произошло 108 ДТП с участием мототранспорта, в том числе 84 аварии с пострадавшими. Шесть человек погибли, ещё 89 были травмированы.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 октября 21-летний парень на ВАЗе врезался в электроопору.
В Бурятии в ДТП пострадал байкер
Происшествия, Фото:
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