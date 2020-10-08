В Бурятии раскрыли результаты первых проб из загрязнённой реки Джида

- Взяты четыре пробы в реке Джида. Две контрольные точки – одна в реке Джида, ниже по течению после ручья Горхын, вторая – ниже технического отстойника. Две фоновые точки – в реке Джида до ручья Горхын и точка в техническом отстойнике, - сообщил Фишев.







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видео - Алексей Фишев





Управление Роспотре6надзора по Бурятии озвучило первые результаты исследований проб. Лабораторные исследования провели по санитарно-химическим показателям: запах, взвешенные вещества, хлориды, нитраты, полифосфаты, растворенный кислород, фтор, рН, минерализация, аммиак, нитриты, марганец, железо, медь, цинк, кадмий, свинец.