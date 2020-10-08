В Бурятии раскрыли результаты первых проб из загрязнённой реки Джида

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов срочно вылетел в Закаменский район, где в реку Джида попала технологическая вода с отстойника золотодобытчиков. Инцидент произошёл 5 октября – прорвало дамбу во время проведения добычных работ на россыпи золота ручья Горхын «СП-Инвест». Причиной прорыва дамбы назвали оттаивание мерзлоты. В результате технологическая вода из отстойника попала в реку Джида. Река помутнела и приобрела глиняный цвет. Всё это случилось на фоне экологической катастрофе на Камчатке, где, по оценкам учёных, погибли 95% обитателей морского дна Авачинской бухты.
Глава Бурятии на месте изучил ситуацию по реке Джида, сообщил пресс-секретарь главы Алексей Фишев.
- Взяты четыре пробы в реке Джида. Две контрольные точки – одна в реке Джида, ниже по течению после ручья Горхын, вторая – ниже технического отстойника. Две фоновые точки – в реке Джида до ручья Горхын и точка в техническом отстойнике, - сообщил Фишев.
Управление Роспотре6надзора по Бурятии озвучило первые результаты исследований проб. Лабораторные исследования провели по санитарно-химическим показателям: запах, взвешенные вещества, хлориды, нитраты, полифосфаты, растворенный кислород, фтор, рН, минерализация, аммиак, нитриты, марганец, железо, медь, цинк, кадмий, свинец.
- По результатам исследований выявлены превышения гигиенических нормативов по содержанию фтора 3,1 раза, аммиака в 5,3 раза, железа в 24,3 раза. Превышений предельно допустимой концентрации по тяжёлым металлам (свинец, кадмий, цинк, медь) не выявлено. Данные превышения могут быть связаны с природным составом воды. Опасности для населения нет, - заявили в управлении Роспотребнадзора.
Также 7 октября отобрали пробы воды ещё в восьми контрольных точках, на этот возле населённых пунктов: вблизи улуса Санага, выше села Енгорбой, в селе Енгорбой, селе Хужир, городе Закаменск, селе Цакир, селе Михайловка, села Петропавловка.
Проверку по данному поводу ведут Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Центра лабораторного анализа и технических измерений, Восточно-Байкальской природоохранной прокуратуры, республиканского агентства ГО и ЧС, ГУ МЧС по Бурятии, министерства природных ресурсов Бурятии.
Накануне к разбирательствам подключились следователи Следственного комитета. «Так как содержатся сведения о признаках экологического преступления, предусматривающего уголовную ответственность за загрязнение поверхностных вод, начата доследственная проверка», - пояснили в ведомстве.