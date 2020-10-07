В Бурятии к делу о загрязнении реки Джида подключились следователи

Следователи начали проверку из-за признаков экологического преступления
К разбирательствам по поводу загрязнения реки Джида техническими водами из отстойника золотодобывающей компании подключились следователи Следственного управления.
- Так как содержатся сведения о признаках экологического преступления, предусматривающего уголовную ответственность за загрязнение поверхностных вод, начата доследственная проверка. В ходе неё будет проведён полный комплекс процессуальных мероприятий, направленных на установление всей картины происшествия, виновных лиц и предотвращение дальнейшего загрязнения реки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В ближайшее время следователи осмотрят место происшествия. Им будут переданы результаты исследования проб воды.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 октября в Закаменском районе Бурятии произошёл прорыв технологической дамбы во время проведения добычных работ на россыпи золота ручья Горхын «СП-Инвест». Причиной прорыва дамбы назвали оттаивание мерзлоты. В результате технологическая вода из отстойника золотодобытчиков попала в реку Джида. Река помутнела и приобрела глиняный цвет.
Проверку по данному поводу ведут представители природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, МЧС и других ведомств. Сегодня на место происшествия вылетел глава Бурятии Алексей Цыденов.
В ГУ МЧС по Бурятии сообщили первые результаты работы межведомственной группы. Установлено, что в реку Джида вылилось около шести тысяч кубометров технологической воды (песчано-гравийная смесь). В настоящий момент дамба восстановлена.
- Для мониторинга обстановки в районе рудника запланировано привлечение беспилотной авиационной системы МЧС. Сотрудники Росприроднадзора на месте проведут экспресс-тесты на наличие примесей в реке Джида, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
По состоянию на 12 часов 7 октября, на реке Джида вниз по течению от города Закаменск наблюдается осветление воды. Ухудшение обстановки не прогнозируется. Угрозы подтопления населённых пунктов нет.
В Бурятии к делу о загрязнении реки Джида подключились следователи
Происшествия, Фото:
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