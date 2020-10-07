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Жильцы дома предотвратили кражу кабеля

Жильцы дома предотвратили кражу кабеля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Кабель пытались украсть двое мужчин

Ангарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин. Весной этого года они пытались украсть кабель, проникнув на чердак одного из домов 7 микрорайона.

Жители дома услышали шум и топот на чердаке, а в их квартирах перестал работать интернет, тогда они вызвали полицию. Преступники были задержаны на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором Ангарского городского суда они признаны виновными. Им назначено условное наказание с установлением испытательного срока в 2 года каждому.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. 
кража
 
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