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Улан-удэнец убил друга, шутившего над его девушкой

Улан-удэнец убил друга, шутившего над его девушкой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё один шутник оказался в больнице

Ночью 4 октября в БСМП из многоквартирного дома по улице Комсомольская в Улан-Удэ были доставлены два молодых человека 27 и 30 лет. У них были изрезаны живот и грудь. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.

Убийцей оказался 28-летний друг покойного молодого человека. По данным следствия, 3 октября обвиняемый был дома и выпивал со своей девушкой. Ближе к вечеру они позвали друзей.

Уже ночью двое гостей начали подшучивать над девушкой. Молодой человек вступился за возлюбленную, из-за чего между друзьями началась ссора. Тогда он схватил кухонный нож и несколько раз ударил собутыльников в грудь и живот. Девушка сразу вызвала полицию и «скорую».

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу.

Второй его друг, который выжил, сейчас находится под наблюдением врачей.
убийство
 
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