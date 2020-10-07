Улан-удэнец убил друга, шутившего над его девушкой

Ещё один шутник оказался в больнице



Ночью 4 октября в БСМП из многоквартирного дома по улице Комсомольская в Улан-Удэ были доставлены два молодых человека 27 и 30 лет. У них были изрезаны живот и грудь. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.



Убийцей оказался 28-летний друг покойного молодого человека. По данным следствия, 3 октября обвиняемый был дома и выпивал со своей девушкой. Ближе к вечеру они позвали друзей.



Уже ночью двое гостей начали подшучивать над девушкой. Молодой человек вступился за возлюбленную, из-за чего между друзьями началась ссора. Тогда он схватил кухонный нож и несколько раз ударил собутыльников в грудь и живот. Девушка сразу вызвала полицию и «скорую».



Задержанному предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу.



Второй его друг, который выжил, сейчас находится под наблюдением врачей.

