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Идущего с работы улан-удэнца оглушили, избили и ограбили

Идущего с работы улан-удэнца оглушили, избили и ограбили
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Уличных грабителей пока не поймали

Накануне вечером 57-летнего улан-удэнца, идущего с работы домой, оглушили и избили неизвестные. Молодые люди отобрали у мужчины документы, банковские карты и золото.

- Отец вечером шёл с работы домой, и его избили неизвестные. Они сначала оглушили, вырубили его. Золотые цепочку, печатку сняли, все документы, банковские карты, которые были при нём, отобрали. Потом, оказалось, что позже совершались покупки по банковским картам. Случилось всё в районе Шишковки, но покупки были сделаны на Гагарина, - сообщила «Байкал-Daily» дочь пострадавшего Дарья.

По словам девушки, сейчас домой к отцу приехали полицейские, чтобы разобраться в случившемся. Позже мужчина должен поехать в больницу.

- У папы сломан нос. Его сильно избили, одежду порвали, разбили очки - папа у нас плохо видит. Говорит, что примерно трое человек напали, - добавила Дарья.

Родные улан-удэнца просят отозваться людей, которые, может быть, видели или находили на улице документы или карты на имя Сергея Анатольевича К. Телефон для связи – 89246578184.


грабеж
 
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