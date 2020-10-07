Житель Бурятии сядет в колонию за вино, духи и водку

Мужчина обворовал односельчан
В Кяхтинском районе Бурятии в мае и июне ранее судимый мужчина совершил ряд краж у односельчан. Он украл одну бутылку вина, серебряные серьги, 1 350 рублей наличными и два флакона туалетной воды.
Кроме того, житель пытался проникнуть в чужой дом, взломав металлическим ломом навесной замок на двери. Однако был замечен соседом и скрылся.
В июле мужчина также дважды совершил грабёж в магазинах. Мужчина под предлогом покупки просил у продавцов подать ему бутылку водки, а затем, выхватив их из рук, убегал.
Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, просил назначить наказание более мягкое, чем запросил государственный обвинитель.
- С учётом личности подсудимого, ранее неоднократно судимого, совершившего преступления в период непогашенных судимостей, характеризуемого удовлетворительно, суд пришёл к выводу, что на путь исправления гражданин не встал и вставать не желает, предыдущие наказания не повлияли на исправление подсудимого, в связи с чем, ему было назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Кяхтинском районном суде.
Приговор не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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