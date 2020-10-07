В Бурятии загорелся заброшенный дом

Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею мог послужить поджог.







Короткое замыкание привело к пожару



Вчера, 6 октября, в селе Кырен Тункинского района Бурятии произошёл пожар в неэксплуатируемом доме, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Пожарные прибыли через две минуты после сообщения. К этому моменту строение было охвачено огнём, существовала угроза перехода огня на несколько надворных построек, расположенных в трёх метрах.На ликвидацию пожара потребовалось 24 минуты. В результате сгорела веранда и сгорела крыша дома, уничтожения основных конструкций здания и переход огня на надворные постройки пожарные не допустили.Также вечером 6 октября в селе Арзгун Курумканского района произошёл пожар в жилом доме. Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части от места первой прибыла местная добровольная пожарная команда.Добровольные пожарные самостоятельно ликвидировали возгорание.В результате пожара веранда выгорела изнутри, повреждена кровля дома.Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки в помещении на веранды.