В Бурятии загорелся заброшенный дом

Вчера, 6 октября, в селе Кырен Тункинского района Бурятии произошёл пожар в неэксплуатируемом доме, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожарные прибыли через две минуты после сообщения. К этому моменту строение было охвачено огнём, существовала угроза перехода огня на несколько надворных построек, расположенных в трёх метрах.
На ликвидацию пожара потребовалось 24 минуты. В результате сгорела веранда и сгорела крыша дома, уничтожения основных конструкций здания и переход огня на надворные постройки пожарные не допустили.
Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею мог послужить поджог.
Короткое замыкание привело к пожару
Также вечером 6 октября в селе Арзгун Курумканского района произошёл пожар в жилом доме. Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части от места первой прибыла местная добровольная пожарная команда.
Добровольные пожарные самостоятельно ликвидировали возгорание.
В результате пожара веранда выгорела изнутри, повреждена кровля дома.
Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки в помещении на веранды.