66-летний иркутянин насмерть сбил мужчину и скрылся

- Дорожные полицейские установили марку и модель транспортного средства, а также личность водителя. Им оказался 66-летний местный житель, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.







Ночью 5 октября в дежурную часть полиции Иркутска поступило сообщение об обнаружении на улице Рабочего Штаба тела мужчины. Он погиб в результате наезда автомобиля. Водитель с места скрылся.