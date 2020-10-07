66-летний иркутянин насмерть сбил мужчину и скрылся

Смертельное ДТП произошло ночью
Ночью 5 октября в дежурную часть полиции Иркутска поступило сообщение об обнаружении на улице Рабочего Штаба тела мужчины. Он погиб в результате наезда автомобиля. Водитель с места скрылся.
- Дорожные полицейские установили марку и модель транспортного средства, а также личность водителя. Им оказался 66-летний местный житель, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Смертельное ДТП произошло ночью
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