В Бурятии работы с болгаркой привели к пожару

Причиной пожара, предположительно, послужило то, во время работы угловой шлифовальной машины («болгарка») искры, вероятно, попали на легкосгораемые материалы.







Утром 7 октября в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в строительном вагончике на территории частного дома. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание не допустив распространения огня на близстоящие постройки, в том числе строящийся дом.