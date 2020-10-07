В Бурятии работы с болгаркой привели к пожару

Пожарные не допустили перехода огня на строящийся дом
Утром 7 октября в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в строительном вагончике на территории частного дома. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание не допустив распространения огня на близстоящие постройки, в том числе строящийся дом.
Причиной пожара, предположительно, послужило то, во время работы угловой шлифовальной машины («болгарка») искры, вероятно, попали на легкосгораемые материалы.
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