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Улан-удэнский вор скрывался во Владивостоке

Улан-удэнский вор скрывался во Владивостоке
Происшествия, 
Вор был объявлен в федеральный розыск

В начале мая в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление о краже имущества из автомобиля на улице Крылова. Пока владелец ремонтировал машину, вор через незапертые двери украл с переднего сиденья сумку и скрылся в гаражном массиве неподалёку. Там он избавился от сумки, не найдя ничего ценного, кроме личных документов.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний горожанин, находящийся в федеральном розыске за другую кражу в Улан-Удэ. По оперативным сведениям, молодой человек скрылся от органов следствия во Владивостоке.

Улан-удэнские оперативники во взаимодействии с коллегами из Владивостока задержали молодого человека и вернули домой.

Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и, более того, в период нахождения во Владивостоке совершил квартирную кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.


кража
 
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