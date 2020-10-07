Вор был объявлен в федеральный розыск
В начале мая в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление о краже имущества из автомобиля на улице Крылова. Пока владелец ремонтировал машину, вор через незапертые двери украл с переднего сиденья сумку и скрылся в гаражном массиве неподалёку. Там он избавился от сумки, не найдя ничего ценного, кроме личных документов.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний горожанин, находящийся в федеральном розыске за другую кражу в Улан-Удэ. По оперативным сведениям, молодой человек скрылся от органов следствия во Владивостоке.
Улан-удэнские оперативники во взаимодействии с коллегами из Владивостока задержали молодого человека и вернули домой.
Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и, более того, в период нахождения во Владивостоке совершил квартирную кражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнский вор скрывался во Владивостоке
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