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В Иркутской области стюард украл у пассажирки iPhone за сто тысяч

В Иркутской области стюард украл у пассажирки iPhone за сто тысяч
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Телефон он продал всего за 35 тысяч

В Иркутской области стюард украл телефон iPhone 11 Pro стоимостью 100 тысяч рублей. Смартфон принадлежит жительнице Братска.

- Сотрудники транспортной полиции в Иркутске установили 27-летнего бортпроводника авиакомпании, летающей в Братск. По версии следствия, при уборке салона воздушного судна он украл телефон iPhone 11 Pro, принадлежащий женщине-пассажиру, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

Украденный смартфон бортпроводник продал за 35 тысяч рублей, деньги потратил.

Сейчас дорогой телефон изъят и возвращен владелице.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предполагает до пяти лет лишения свободы.
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