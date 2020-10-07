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Иркутянин продавал наркотики за биткоины

Иркутянин продавал наркотики за биткоины
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Дилер делал закладки, катаясь на лыжах

В Иркутске следователи установили причастность ранее задержанного наркосбытчика к легализации денег, полученных противоправным путём.

В феврале 2020 года 27-летнего мужчину задержали в предместье Рабочее Иркутска. Он, передвигаясь на лыжах, делал закладки наркотиков в лесах Октябрьского и Куйбышевского районов Иркутска. Своим клиентам он высылал фотографии и координаты нахождения тайников.

После задержания у него изъяли более 19 грамм каннабисной группы наркотиков. Во время обыска в квартире оперативники изъяли 18 граммов синтетического наркотика, упаковочный материал, электронные весы.

В дальнейшем следователи выяснили, что деньги за наркотики дилер получал на электронный кошелёк в виде биткоинов. Их он затем продавал через мессенджеры. За несколько месяцев подозреваемый легализовал порядка 500 тысяч рублей.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», а также «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.


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