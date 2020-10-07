Иркутянин продавал наркотики за биткоины

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Дилер делал закладки, катаясь на лыжах



В Иркутске следователи установили причастность ранее задержанного наркосбытчика к легализации денег, полученных противоправным путём.



В феврале 2020 года 27-летнего мужчину задержали в предместье Рабочее Иркутска. Он, передвигаясь на лыжах, делал закладки наркотиков в лесах Октябрьского и Куйбышевского районов Иркутска. Своим клиентам он высылал фотографии и координаты нахождения тайников.



После задержания у него изъяли более 19 грамм каннабисной группы наркотиков. Во время обыска в квартире оперативники изъяли 18 граммов синтетического наркотика, упаковочный материал, электронные весы.



В дальнейшем следователи выяснили, что деньги за наркотики дилер получал на электронный кошелёк в виде биткоинов. Их он затем продавал через мессенджеры. За несколько месяцев подозреваемый легализовал порядка 500 тысяч рублей.



- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», а также «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.





