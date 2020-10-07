В Улан-Удэ вор до крови избил охранника магазина

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Нападение произошло возле супермаркета



Вечером в продовольственном магазине на улице Ключевская в Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Навстречу прибывшей группе Росгвардии выбежал окровавленный охранник. Он сообщил, что возле магазина его избил молодой человек.



Охранник заметил по камерам видеонаблюдения, что посетитель ворует с полок продукты. Тогда сотрудник попытался задержать вора. Однако молодой человек сумел нанести несколько ударов охраннику, вырвался и убежал с украденным.



Установив по камерам приметы подозреваемого, группа задержания отправилась осматривать ближайшую территорию. Спустя полчаса подозреваемый был обнаружен на соседней улице.



- Завидев патрульный автомобиль, он бросился в кусты, но росгвардейцы догнали и задержали беглеца. Потерпевший охранник опознал нападавшего. Задержанный, 20-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции. Похищенное изъято, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии

