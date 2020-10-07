Нападение произошло возле супермаркета
Вечером в продовольственном магазине на улице Ключевская в Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Навстречу прибывшей группе Росгвардии выбежал окровавленный охранник. Он сообщил, что возле магазина его избил молодой человек.
Охранник заметил по камерам видеонаблюдения, что посетитель ворует с полок продукты. Тогда сотрудник попытался задержать вора. Однако молодой человек сумел нанести несколько ударов охраннику, вырвался и убежал с украденным.
Установив по камерам приметы подозреваемого, группа задержания отправилась осматривать ближайшую территорию. Спустя полчаса подозреваемый был обнаружен на соседней улице.
- Завидев патрульный автомобиль, он бросился в кусты, но росгвардейцы догнали и задержали беглеца. Потерпевший охранник опознал нападавшего. Задержанный, 20-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции. Похищенное изъято, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии
В Улан-Удэ вор до крови избил охранника магазина
Происшествия, Фото:
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