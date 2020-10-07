Наркотики распространяли больше года
Направлено в суд уголовное дело участников организованной группы, обвиняемых в сбыте бурятского гашиша на севере Иркутской области.
Группу наркодилеров в посёлке Мама организовали 39-летняя жительница и её 38-летний муж. Они привлекли двух знакомых. Один из них – 36-летний ранее судимый житель из города Кяхта Бурятии. В своём родном районе он собирал дикорастущую коноплю, готовил гашиш и отправлял в Иркутскую область. Ещё один человек был курьером.
Наркодилеры более года продавали товар жителям посёлка Мама.
По месту проживания всех участников полицейские провели обыски и изъяли около 300 граммов наркотиков растительного происхождения, сим-карты, смартфоны, банковские карты, приспособления для употребления.
Эксперты провели девять экспертиз по изъятым вещества.
- Следователями собрана исчерпывающая база доказательств, указывающая на совершение фигурантами преступлений по статье «Сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой, в значительном размере». Материалы уголовных дел с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутская группа наркодилеров сбывала бурятский гашиш
Происшествия, Фото:
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