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Иркутская группа наркодилеров сбывала бурятский гашиш

Иркутская группа наркодилеров сбывала бурятский гашиш
Происшествия,  Фото:из архива
Наркотики распространяли больше года

Направлено в суд уголовное дело участников организованной группы, обвиняемых в сбыте бурятского гашиша на севере Иркутской области.

Группу наркодилеров в посёлке Мама организовали 39-летняя жительница и её 38-летний муж. Они привлекли двух знакомых. Один из них – 36-летний ранее судимый житель из города Кяхта Бурятии. В своём родном районе он собирал дикорастущую коноплю, готовил гашиш и отправлял в Иркутскую область. Ещё один человек был курьером.

Наркодилеры более года продавали товар жителям посёлка Мама.

По месту проживания всех участников полицейские провели обыски и изъяли около 300 граммов наркотиков растительного происхождения, сим-карты, смартфоны, банковские карты, приспособления для употребления.

Эксперты провели девять экспертиз по изъятым вещества.

- Следователями собрана исчерпывающая база доказательств, указывающая на совершение фигурантами преступлений по статье «Сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой, в значительном размере». Материалы уголовных дел с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
наркотики
 
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