Иркутская группа наркодилеров сбывала бурятский гашиш

Происшествия, Фото: из архива

Наркотики распространяли больше года



Направлено в суд уголовное дело участников организованной группы, обвиняемых в сбыте бурятского гашиша на севере Иркутской области.



Группу наркодилеров в посёлке Мама организовали 39-летняя жительница и её 38-летний муж. Они привлекли двух знакомых. Один из них – 36-летний ранее судимый житель из города Кяхта Бурятии. В своём родном районе он собирал дикорастущую коноплю, готовил гашиш и отправлял в Иркутскую область. Ещё один человек был курьером.



Наркодилеры более года продавали товар жителям посёлка Мама.



По месту проживания всех участников полицейские провели обыски и изъяли около 300 граммов наркотиков растительного происхождения, сим-карты, смартфоны, банковские карты, приспособления для употребления.



Эксперты провели девять экспертиз по изъятым вещества.



- Следователями собрана исчерпывающая база доказательств, указывающая на совершение фигурантами преступлений по статье «Сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой, в значительном размере». Материалы уголовных дел с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

