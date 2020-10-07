В Иркутской области женщина погибла от ожогов

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Предположительно, перед смертью она закурила



В городе Зима Иркутской области женщина погибла от ожогов, несовместимых с жизнью. Пожар в квартире в одноэтажном шестиквартирном доме начался в 12-м часу ночи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



На месте пожара работали два пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры был виден огонь и дым. Жильцы дома сообщили о том, что в горящей квартире находится женщина.



- В составе звена газодымозащитной службы мы вошли в квартиру. Огнём были охвачены помещения зала и кухни, начинала загораться веранда, всё было в дыму. На полу между комнатами обнаружили женщину. Мы вынесли её на улицу и передали бригаде скорой помощи, затем приступили к тушению, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 15 Максим Зарубицкий



Пострадавшую спасти не удалось. 57-летняя хозяйка квартиры погибла.



Квартира повреждена огнём по всей площади.



Дознаватели МЧС по итогам предварительного осмотра места пожара установили, что очаг находился в районе дивана в комнате. Возгорание могло начаться в результате неосторожного обращения с огнём при курении. Соседи подтвердили, что женщина проживала одна, часто употребляла спиртные напитки и курила в доме. Накануне её также видели в состоянии алкогольного опьянения.



Открытый огонь был потушен спустя 15 минут. Последствия пожара ликвидированы через полтора часа. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Соседние квартиры спасены от огня.



Всего за прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано 12 пожаров. Горели частный жилой дом, два дачных дома, два гаража, а также неэксплуатируемые строения, надворные постройки и сухая растительность.

