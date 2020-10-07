Парня выдал свет от фонарика
Вечером патрулировавшие сотрудники Росгвардии заметили в поле на окраине села Тарбагатай подозрительного человека. Как выяснилось, он собирал марихуану. Молодой человек выдал себя светом от фонарика, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. У него двух полиэтиленовых пакетах изъяли марихуану весом более 550 граммов.
Задержанный оказался жителем Улан-Удэ, ему всего 16 лет.
Органы следствия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.
16-летний улан-удэнец ночью собирал марихуану в поле
Происшествия, Фото:
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