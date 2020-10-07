16-летний улан-удэнец ночью собирал марихуану в поле

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Парня выдал свет от фонарика



Вечером патрулировавшие сотрудники Росгвардии заметили в поле на окраине села Тарбагатай подозрительного человека. Как выяснилось, он собирал марихуану. Молодой человек выдал себя светом от фонарика, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. У него двух полиэтиленовых пакетах изъяли марихуану весом более 550 граммов.



Задержанный оказался жителем Улан-Удэ, ему всего 16 лет.



Органы следствия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

