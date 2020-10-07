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16-летний улан-удэнец ночью собирал марихуану в поле

16-летний улан-удэнец ночью собирал марихуану в поле
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Парня выдал свет от фонарика

Вечером патрулировавшие сотрудники Росгвардии заметили в поле на окраине села Тарбагатай подозрительного человека. Как выяснилось, он собирал марихуану. Молодой человек выдал себя светом от фонарика, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. У него двух полиэтиленовых пакетах изъяли марихуану весом более 550 граммов.

Задержанный оказался жителем Улан-Удэ, ему всего 16 лет.

Органы следствия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.
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