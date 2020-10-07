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В Бурятии потушили лесной пожар

В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Площадь пожара составила 5 га

В Закаменском районе Бурятии потушили лесной пожар, о котором стало известно накануне. Пожар, возникший из-за неосторожного обращения с огнем, ликвидирован в первые сутки, уточнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работало 18 сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников, задействовано три единицы лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 5 га, три из которых на площади, не покрытой лесом.
лесные пожары
 
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