Площадь пожара составила 5 га
В Закаменском районе Бурятии потушили лесной пожар, о котором стало известно накануне. Пожар, возникший из-за неосторожного обращения с огнем, ликвидирован в первые сутки, уточнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работало 18 сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников, задействовано три единицы лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 5 га, три из которых на площади, не покрытой лесом.
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, Фото:
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