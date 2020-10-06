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Житель Бурятии незаконно добыл соболей, кабаргу, рябчиков, зайцев

Житель Бурятии незаконно добыл соболей, кабаргу, рябчиков, зайцев
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Браконьер использовал для добычи самодельные петли и металлические капканы

35-летний житель Баунтовского района Бурятии предстал перед судом за незаконную охоту с причинением особо крупного ущерба».

Зимой 2020 года мужчина на охотничьих угодьях незаконно добыл пять соболей, трёх самок кабарги, двух рябчиков, одну тетёрку и шесть зайцев. Он использовал 60 петлей, изготовленных из вязальной проволоки, и шесть самодельных металлических капканов.

Животному миру причинён вред в размере 1 млн. 152 тыс. 600 рублей.

С предъявленным обвинением подсудимый согласился, вину признал полностью.

- Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением, - сообщили в Баунтовском районном суде.

Суд признал в качестве смягчающих вину обстоятельств: полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, условно, с испытательным сроком 2 года.

С него взыскано в доход бюджета администрации Баунтовского эвенкийского района 1 152 600 рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого животному миру.

Приговор суда вступил в законную силу.
браконьерство охота
 
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