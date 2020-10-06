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Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве девушки на берегу Байкала

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве девушки на берегу Байкала
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Обвиняемый в убийстве считает, что вину на него «повесил» миллионер

6 октября коллегия присяжных оправдала жителя города Усолье-Сибирское Иркутской области, который обвинялся в убийстве знакомой девушки на берегу озера Байкал, замаскированном под падение со скалы. Дело рассматривалось в Иркутском областном суде, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал «Байкал-Daily», это дело два года назад вызвало общественный резонанс, а «расследование» вёл Андрей Малахов в шоу России-1 «Прямой эфир». В 2018 году молодая жительница Усолья-Сибирского была найдена мёртвой на берегу Байкала в посёлке Листвянка. Девушка была моделью, а в эфире шоу Андрея Малахова её назвали любовницей усольского миллионера.

Обвинение в убийстве было предъявлено водителю погибшей. Как выяснилось, у него была интимная связь с девушкой, несмотря на её отношения с богатым и влиятельным мужчиной. Сам водитель вину не признавал, он утверждал, что дело на него «повесил» как раз покровитель убитой девушки. Якобы из мести миллионер сфабриковал дело и был готов на всё, чтобы любовник его убитой девушки отправился за решётку.

Следствие выдвинуло версию, что молодой человек молодой человек совершил преступление, чтобы не возвращать своей жертве крупный долг. «Обвиняемый привез девушку в Листвянку, где на берегу Байкала нанес ей несколько ударов твердым предметом по голове и телу, после чего погрузил голову в воду и удерживал, пока она не перестала дышать. Затем для инсценировки несчастного случая в виде падения с обрыва переместил тело погибшей к основанию скалистого берега высотой 15 метров», - говорилось в сообщении Следственного комитета.

Теперь, после вынесения оправдательного приговора коллегией присяжных, молодой человек был объявлен оправданным и освобождён в зале суда.


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