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В Иркутской области задержали распространителя фейков о маньяке

В Иркутской области задержали распространителя фейков о маньяке
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ложное сообщение о маньяке прокатилось по соцсетям

Накануне в социальных сетях прокатилась волна фейковых сообщениях о маньяке, серии пропаж девушек в Иркутской области и прочего ложного контента.

«У нас появился какой-то маньяк. Три убийства за недели. Я вас очень прошу, особенно девчонок, не ходите ночью одни, по тёмным этим дорожкам», - говорилось в сообщении, информацию которого опровергли в полиции.

Сегодня в ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что одного из распространителей таких постов установили в Шелехове. 20-летнего молодого человека пригласили его в ОВД для проведения беседы. Шелеховчанин рассказал, что увидел сообщение о «маньяке» и переслал его другим людям. «У самого две сестры младшие, я испугался», - рассказал он в полиции.

- Молодой человек обещал впредь более детально фильтровать поступающие на его гаджет сообщения, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


фейк
 
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