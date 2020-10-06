В Иркутской области задержали распространителя фейков о маньяке

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ложное сообщение о маньяке прокатилось по соцсетям



Накануне в социальных сетях прокатилась волна фейковых сообщениях о маньяке, серии пропаж девушек в Иркутской области и прочего ложного контента.



«У нас появился какой-то маньяк. Три убийства за недели. Я вас очень прошу, особенно девчонок, не ходите ночью одни, по тёмным этим дорожкам», - говорилось в сообщении, информацию которого опровергли в полиции.



Сегодня в ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что одного из распространителей таких постов установили в Шелехове. 20-летнего молодого человека пригласили его в ОВД для проведения беседы. Шелеховчанин рассказал, что увидел сообщение о «маньяке» и переслал его другим людям. «У самого две сестры младшие, я испугался», - рассказал он в полиции.



- Молодой человек обещал впредь более детально фильтровать поступающие на его гаджет сообщения, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





