Улан-удэнец после ссоры с женой повредил машины соседей

Мужчина выместил свой гнев на двух чужих автомобилях



В Улан-Удэ на улице Приречная у двоих жителей дома повредили их автомобили. Преступление было совершено ночью, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Участковый установил, что к повреждению машин причастен 32-летний мужчина.



Как выяснилось, горожанин, распив спиртное с соседями, поругался с супругой. Злость он решил выместить на автомобилях: помял крышу одной из иномарок, сорвал зеркало бокового вида и ветровики у другой. Также он повредил лобовые стёкла автомашин (обнаружены трещины).



Общая сумма причиненного владельцам авто ущерба составила 165 тысяч рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее улан-удэнец к уголовной ответственности не привлекался.





