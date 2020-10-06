Мужчина выместил свой гнев на двух чужих автомобилях
В Улан-Удэ на улице Приречная у двоих жителей дома повредили их автомобили. Преступление было совершено ночью, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Участковый установил, что к повреждению машин причастен 32-летний мужчина.
Как выяснилось, горожанин, распив спиртное с соседями, поругался с супругой. Злость он решил выместить на автомобилях: помял крышу одной из иномарок, сорвал зеркало бокового вида и ветровики у другой. Также он повредил лобовые стёкла автомашин (обнаружены трещины).
Общая сумма причиненного владельцам авто ущерба составила 165 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее улан-удэнец к уголовной ответственности не привлекался.
Улан-удэнец после ссоры с женой повредил машины соседей
Происшествия, Фото:
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