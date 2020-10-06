Всё произошло на берегу реки
В Улан-Удэ поймали 23-летнего парня, который летом напал на подростка.
В конце июля молодой человек, находясь в компании приятелей на Левом берегу, избил и отобрал телефон у 14-летнего подростка. Грабителю не понравилось, что подросток, которого они подозвали к себе и предложили прогуляться вдоль протоки, стал выяснять отношения с одним из его друзей.
Нападавший повалил несовершеннолетнего на землю и из кармана брюк забрал гаджет. Мобильный он впоследствии продал незнакомцу.
- Ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности – за мошенничество с использованием электронного средства платежа и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
23-летний улан-удэнец избил подростка
Происшествия, Фото:
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