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23-летний улан-удэнец избил подростка

23-летний улан-удэнец избил подростка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Всё произошло на берегу реки

В Улан-Удэ поймали 23-летнего парня, который летом напал на подростка.

В конце июля молодой человек, находясь в компании приятелей на Левом берегу, избил и отобрал телефон у 14-летнего подростка. Грабителю не понравилось, что подросток, которого они подозвали к себе и предложили прогуляться вдоль протоки, стал выяснять отношения с одним из его друзей.

Нападавший повалил несовершеннолетнего на землю и из кармана брюк забрал гаджет. Мобильный он впоследствии продал незнакомцу.

- Ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности – за мошенничество с использованием электронного средства платежа и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


грабеж
 
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