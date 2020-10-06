23-летний улан-удэнец избил подростка

Всё произошло на берегу реки



В Улан-Удэ поймали 23-летнего парня, который летом напал на подростка.



В конце июля молодой человек, находясь в компании приятелей на Левом берегу, избил и отобрал телефон у 14-летнего подростка. Грабителю не понравилось, что подросток, которого они подозвали к себе и предложили прогуляться вдоль протоки, стал выяснять отношения с одним из его друзей.



Нападавший повалил несовершеннолетнего на землю и из кармана брюк забрал гаджет. Мобильный он впоследствии продал незнакомцу.



- Ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности – за мошенничество с использованием электронного средства платежа и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





