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В Улан-Удэ братья с ножом нападали на магазины

В Улан-Удэ братья с ножом нападали на магазины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Во время задержания налётчик отбивался ножом от полицейских

По данным следствия, вечером 10 сентября 2019 года в Улан-Удэ 27-летний мужчина и его 17-летний двоюродный брат после пьянки договорились напасть на продуктовый магазин, который находится в жилом доме по улице Гагарина. Это предложение поступило от старшего из братьев.

В магазине один из них стал угрожать ножом продавцу. По требованию нападавших женщина отдала им из кассы восемь тысяч рублей. Забрав деньги, налётчики убежали.

Через три месяца, 15 декабря, также после застолья, с ножом братья напали на продавца комиссионного магазина, но уже по улице Жердева. Из кассы молодые люди забрали чуть больше четырёх тысяч рублей, а также карту памяти и телефон за девять тысяч рублей. Продавец сразу позвонила в полицию и сообщила приметы нападавших.

Сотрудники ППС, которые были неподалёку, попытались задержать грабителей. Убегая от полицейских, подросток заскочил по пути в магазин, где сотрудники догнали его и задержали.

Старший брат после неудачной попытки убежать, застигнутый в павильоне, выхватил нож и несколько раз ударил полицейскому в живот. Сотруднику удалось увернуться и перехватить руку нападавшего. Пытаясь вырваться из захвата, преступник также причинил резаные раны кисти. Но затем полицейский обезоружил его и задержал.

- На молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия». Помимо этого, старший брат обвиняется ещё в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления и в применении насилия в отношении представителя власти, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.


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