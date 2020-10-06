В Слюдянке мошенник обманул директора школы в День учителя

Звонивший представился заместителем мэра
Днём 5 октября директору школы в городе Слюдянка Иркутской области позвонил мужчина. Он представился заместителем мэра администрации города и предупредил, что в школу едет проверка из Роспотребнадзора и ГО и ЧС из Москвы.
«Заммэра» несколько раз перезванивал директору, сообщал о ходе визита и что проверяющие якобы прибыли в администрацию. Под различными выдуманными предлогами он предлагал оплатить расходы на подарки членам столичной комиссии – за цветы, еду и напитки. Для этого директор школы занял у коллег деньги и несколькими суммами перевёл собеседнику 100 тысяч рублей.
- Усомнившись в истории, руководитель школы позвонил в администрацию и выяснил, что никакой «московской комиссии» в Слюдянке нет, а названный чиновник в командировке. Поняв, что стал жертвой телефонных аферистов, пострадавший обратился в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Сейчас начата доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативники установили, что звонок поступил с номера телефона, зарегистрированного в Курской области.
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Происшествия, Фото:
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