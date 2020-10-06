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В пригороде Улан-Удэ вновь горит мусорный полигон

В пригороде Улан-Удэ вновь горит мусорный полигон
Происшествия, 
Прогноза на ликвидацию пожара пока нет

Сегодня, 6 октября, в пожарную охрану поступило сообщение о загорании на полигоне твёрдых бытовых отходов в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии.

- Возгорание ликвидируют пожарные 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии и добровольной пожарной команды сельского поселения «Нижнесаянтуйское», а также работники комбината по благоустройству Улан-Удэ. Прогноза на ликвидацию пожара пока нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причиной пожара могло послужить самовозгорание предметов и материалов, находящихся на полигоне.


Отметим, этот мусорный полигон в пригороде Улан-Удэ горит не в первый раз. Одна из самых тяжёлых ситуаций наблюдалась два года назад. Тогда от едкого дыма страдали жители Комушки, Зверосовхоза и других районов Улан-Удэ, но сильнее всего - 100-х кварталов. Люди сообщали о мучительных головных болях, сильном кашле и болях в лёгких. На самом же полигоне стоял невыносимый смрад, а тошнота подступала уже на первых минутах пребывания.


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