В пригороде Улан-Удэ вновь горит мусорный полигон

Сегодня, 6 октября, в пожарную охрану поступило сообщение о загорании на полигоне твёрдых бытовых отходов в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии.
- Возгорание ликвидируют пожарные 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии и добровольной пожарной команды сельского поселения «Нижнесаянтуйское», а также работники комбината по благоустройству Улан-Удэ. Прогноза на ликвидацию пожара пока нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причиной пожара могло послужить самовозгорание предметов и материалов, находящихся на полигоне.
Отметим, этот мусорный полигон в пригороде Улан-Удэ горит не в первый раз. Одна из самых тяжёлых ситуаций наблюдалась два года назад. Тогда от едкого дыма страдали жители Комушки, Зверосовхоза и других районов Улан-Удэ, но сильнее всего - 100-х кварталов. Люди сообщали о мучительных головных болях, сильном кашле и болях в лёгких. На самом же полигоне стоял невыносимый смрад, а тошнота подступала уже на первых минутах пребывания.