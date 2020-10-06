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Улан-удэнец поехал на вахту с сумкой наркотиков

Улан-удэнец поехал на вахту с сумкой наркотиков
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Вахтовика поймали на железнодорожном вокзале

Сотрудники управления наркоконтроля МВД на железнодорожном вокзале Улан-Удэ задержали 48-летнего мужчину. Он выезжал в соседний регион на заработки. В сумке вахтовика нашли пакеты с гашишем общей массой более 450 граммов (расценивается как крупный размер), а также гашишным маслом весом около 140 граммов.

По словам мужчины, наркотики он хотел взять с собой на вахту для личного употребления.

- От освидетельствования на предмет употребления запрещённых веществ гражданин отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Суд уже вынес решение о привлечении его к административной ответственности с выплатой штрафа в четыре тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности - за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Следствие продолжается, - отметили в МВД по Бурятии.







наркотики
 
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