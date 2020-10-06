 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 октября

05 октября

Популярное

На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ орудовал неприхотливый вор

На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ орудовал неприхотливый вор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В одном случае он взял только декоративную тарелку

Полиция задержала 57-летнего улан-удэнца по подозрению в кражах из дачных и жилых домов на Верхней Берёзовке. Мужчина орудовал в конце сентября – начале октября, сообщили в МВД по Бурятии.

Пользуясь отсутствием хозяев, вор ночью проникал в дома и воровал продукты питания и телевизионные приставки. Самой значительной его добычей стал шуруповёрт. В другом случае он украл всего лишь декоративную тарелку, несмотря на то, что в доме были ценные вещи.

Общий ущерб от действий неприхотливого вора составил около 15 тысяч рублей.

Украденное имущество мужчина из-за отсутствия постоянного места жительства носил с собой, планируя в последующем продать. На тот момент вор жил в лесу неподалеку от посёлка, где совершал кражи.

К уголовной ответственности он привлекался около 20 лет назад, тоже за имущественное преступление.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец поехал на вахту с сумкой наркотиков
Улан-удэнец поехал на вахту с сумкой наркотиков
Происшествия, 06.10.2020
Вахтовика поймали на железнодорожном вокзале
На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ орудовал неприхотливый вор
На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ орудовал неприхотливый вор
Происшествия, 06.10.2020
В одном случае он взял только декоративную тарелку
Житель Бурятии надолго сядет за убийство хозяйки магазина
Житель Бурятии надолго сядет за убийство хозяйки магазина
Происшествия, 06.10.2020
Молодой человек бил пенсионерку банкой, бутылками и ножом
Ангарского риэлтора обвиняют в аферах на 28 млн рублей
Ангарского риэлтора обвиняют в аферах на 28 млн рублей
Происшествия, 06.10.2020
Женщина даже умудрилась провернуть мошенничество, будучи под следствием
В Бурятии третий день подряд выявляют более 90 больных коронавирусом
В Бурятии третий день подряд выявляют более 90 больных коронавирусом
Происшествия, 06.10.2020
Коронавирус, набравший обороты в последние дни, на спад не идёт
ОМОН в Бурятии задержал ловцов байкальского омуля
ОМОН в Бурятии задержал ловцов байкальского омуля
Происшествия, 06.10.2020
На сети полицейские и ОМОНовцы наткнулись во время рейда
Коронавирус в Бурятии унёс ещё одну жизнь
Коронавирус в Бурятии унёс ещё одну жизнь
Происшествия, 06.10.2020
Больные COVID-19 умирают четвёртый день подряд
В Бурятии тушат лесной пожар
В Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия, 06.10.2020
Лес горит в Закаменском районе
В Бурятии ВАЗ врезался в столб
В Бурятии ВАЗ врезался в столб
Происшествия, 06.10.2020
Авария произошла вечером

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^