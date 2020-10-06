В одном случае он взял только декоративную тарелку
Полиция задержала 57-летнего улан-удэнца по подозрению в кражах из дачных и жилых домов на Верхней Берёзовке. Мужчина орудовал в конце сентября – начале октября, сообщили в МВД по Бурятии.
Пользуясь отсутствием хозяев, вор ночью проникал в дома и воровал продукты питания и телевизионные приставки. Самой значительной его добычей стал шуруповёрт. В другом случае он украл всего лишь декоративную тарелку, несмотря на то, что в доме были ценные вещи.
Общий ущерб от действий неприхотливого вора составил около 15 тысяч рублей.
Украденное имущество мужчина из-за отсутствия постоянного места жительства носил с собой, планируя в последующем продать. На тот момент вор жил в лесу неподалеку от посёлка, где совершал кражи.
К уголовной ответственности он привлекался около 20 лет назад, тоже за имущественное преступление.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.
На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ орудовал неприхотливый вор
Происшествия, Фото:
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