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В Иркутской области заплутавшего грибника спасли с помощью ракетниц

В Иркутской области заплутавшего грибника спасли с помощью ракетниц
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Заблудившийся мужчина ходил кругами

В воскресенье в Иркутской области спасатели нашли живым 63-летнего мужчину, который потерялся в районе села Макарово Киренского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о пропавшем поступило от родственников, с которыми он собирал грибы. В условленное время сборщик дикоросов не вышел к месту встречи. Самостоятельные поиски родных результатов не дали.

Спасатели совместно с родственниками и полицейским осмотрели шесть квадратных километров леса. Сотовая сеть на месте происшествия отсутствовала. Тогда было принято решение о закуске ракетниц.

- Осень – опасное время года для выхода в лес для прогулок или сбора грибов и ягод тем, что день становится короче, темнеет стремительно, а ночные температуры понижаются до минусовых температур. Пребывание в таких условиях небезопасно для жизни и здоровья человека. При получении сообщения о пропаже человека, имеющего хроническое заболевание, группа спасателей к месту поиска выехала незамедлительно. Звуковые сигналы, подаваемые спасателями при прочесывании территории, подавлялись густой растительностью - поиски таким методом не приносили результата. Поэтому было принято решение о запуске ракетниц с наступлением сумерек. Именно на эти сигналы отозвался заблудившийся, которого вывели из лесной чащи. Поиски продолжались около трёх часов. Как выяснилось позже, мужчина ходил кругами и не мог найти тропу обратно к машине, - сообщил начальник Северного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Георгий Агафонов.
пропавшие без вести спасательная операция
 
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