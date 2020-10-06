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Житель Бурятии надолго сядет за убийство хозяйки магазина

Житель Бурятии надолго сядет за убийство хозяйки магазина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек бил пенсионерку банкой, бутылками и ножом

30 сентября Верховный суд Бурятии вынес приговор убийце, который жестоко расправился с владелицей магазина в посёлке Новый Уоян.

Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло в июле 2019 года. 21-летний парень – сын продавщицы магазина – решил напасть на пожилую владелицу торговой точки. Деньги он планировал отправить брату, который сидит в колонии.

Вечером он пришёл в магазин, когда 73-летняя предпринимательница осталась там одна. Дождавшись, когда женщина повернётся к нему спиной, молодой человек взял с прилавка стеклянную банку с компотом и с силой ударил по затылку своей жертвы. Пенсионерка упала и потеряла сознание.

Затем он запер двери помещения, после чего обыскав его, украл из сумки и из кассы 88 тысяч рублей. Затем он добил женщину стеклянными бутылками с прилавка, которые с силой метал в голову жертвы с близкого расстояния. Также он нанёс ей несколько ударов ножом.

После парень поджёг магазин и сбежал. Но вскоре был изобличён следствием и задержан.

Молодой человек признан виновным в совершении трёх преступлений – убийстве, разбое и умышленном уничтожении имущества.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый единодушно признан виновным.

- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 21 год, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



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