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Ангарского риэлтора обвиняют в аферах на 28 млн рублей

Ангарского риэлтора обвиняют в аферах на 28 млн рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина даже умудрилась провернуть мошенничество, будучи под следствием

37-летняя директор агентства недвижимости в Ангарске провернула серию афер. В июле ей было предъявлено обвинение в совершении 14 афер, с тех пор следователи выявили ещё девять аналогичных случаев. Таким образом, женщине на сегодня инкриминируется 23 деяния по статье «Мошенничество». Причинённый ущерб гражданам, по предварительным оценкам, составляет 28 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии.

Как полагают в полиции, полтора года предприниматель оказывала содействие своим клиентам в приобретении жилья в Анагрске. Называя предшествующую сделку защищённой, посредница получала наличные средства якобы для их сохранения и последующей передаче продавцу.

В дальнейшем переданные директору сбережения по различным предлогам продавцу не передавались. Владельцам квартир приходилось через суд оспаривать заключенную сделку.

Также установлено, что находясь под следствием, риэлтор вновь совершила аналогичное преступление. Чтобы не допустить новых мошенничеств, директор была задержана и заключена под стражу. Накануне срок содержания обвиняемой в следственном изоляторе продлён до 9 декабря.

Между тем, в полиции не исключают, что ещё не все граждане, пострадавшие от её действий, обратились в ОВД для защиты своих прав. Полицейские призывают сообщить о себе в ближайший отдел МВД лично либо по телефону 02 (с мобильного 102).



мошенничество
 
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